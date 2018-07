Sõbranna.ee nädalahoroskoop 28. juuli – 3. august

Jäär

21. märts – 19. aprill

Aeg annab võimaluse huvitavateks arenguteks isiklike või ärisuhete vallas. Ehk võtab sinuga ühendust keegi, kellega kevadkuudel tuttavaks said. Kui aga ise tunned, et tahaksid kellegagi suhtlema hakata, teda paremini tundma õppida, siis ei ole vaja seda edasi lükata. Kirjuta või helista talle kohe.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Marsi ja Uraani äkilise olemusega kvadraadi mõjul on lahkarvamused töises vallas kerged tekkima. Ära üritagi oma põhimõtteid selgitada kellelegi, kes nagunii sind mõista ei taha. Suuna energia pigem kodusesse sfääri. Hea aeg selleks, et teha muudatusi kodu kujunduses, et seda õdusamaks muuta.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Suhtlus mõttekaaslastega on elav, info liigub huvitavaid teid pidi. Küllap saad teada midagi üllatavat või avastad uue vaatenurga. Võib tekkida vajadus lastega tähtsatel teemadel rääkida. Võib-olla leiad, et nad on nüüd piisavalt suured, et pühendada neid mingisse suguvõsa puudutavasse teemasse.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Liigne mõtlemine ja muretsemine ei aita sind edasi. Sul on kohustusi kuhjaga, süvene töö tegemisse. Äriasjade ajamise jaoks on nädal keeruline, ent samas ka uudseid võimalusi pakkuv. Võib tekkida ideid, mida rakendades annab sissetulekut suurendada. Ära ainult kaalutlemata otsuseid tee!

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oled seltskondlik ja seiklusaldis. Tahad rutiinist pääseda ning naudid tutvumist uute inimestega. Sind köidavad isikud, kelle taust erineb tunduvalt sinu omast, võib-olla suhtled välismaalastega. Suuremat sorti rahalisteks tehinguteks aeg ei sobi. Ettevaatust ühisvaraga seotud asjade ajamisel!

Neitsi

23. august – 22. september

Sind vaevavad suhetega seotud kahtlused ja kõhklused. Su soovid ja ettekujutused erinevad sellest, kuidas armastatu asju näeb. Kipud kõike liiga isiklikult võtma ja sellega endale haiget tegema. Ei maksa ette võtta tõsiseid jutuajamisi asjade selgitamiseks, see võib pinget juurde tuua. Tegele enese tasakaalus hoidmisega.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Üsnagi rahutu nädal. Pole mõtet teha väga kindlaid plaane – neist on pea võimatu kinni pidada. Olukorrad muutuvad kiiresti, sul tuleb kohaneda, oma tegevus oludest lähtuvalt ümber kujundada. Mida paindumatum oled, seda raskem ajajärk su jaoks on. Võta vabamalt, mine muudatustega kaasa.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jutuajamised sõprade või mõttekaaslastega võivad kujuneda südamlikuks ja sügavaks. Sinuga koos olles inimesed avanevad, ehk usaldatakse sulle saladusi, mida seni on hoolikalt varjatud. Vajadusel saad ka ise südant kergendada. Kodused teemad ja suhtlus vanema põlvkonnaga võivad omajagu peavalu valmistada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul tuleb oma teravat keelt talitseda! See, et oled aus ja avameelne, on mõnes mõttes tore, ent kahjuks kipub praegu nappima empaatiavõimet. Sinu arvamusavaldused võivad kellelegi väga haiget teha ning suhteid rikkuda. Mingitel tühistel teemadel tulisesse vaidlusse laskumine on täiesti mõttetu.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sinu tegevusväli avardub. Näed nüüd võimalusi oma teadmiste ja kogemuste edukaks kasutamiseks. Mõjud autoriteetsena, teised on valmis sulle järgnema ja su õpetusi kuulda võtma. Sul õnnestub end maksma panna, ent ära tee seda pelgalt enesetunde parandamiseks ja võimu haaramiseks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Nädala astroloogiline foon on ärev ja ettearvamatu ning sina oled selle segaduse keskmes. Ära lase teiste arvamusel end mõjutada, ära ärritu jumal teab kelle poolt lendu lastud rumalate mõtteavalduste peale! Tähtis on püsida nende teemade juures, mis on sulle endale tähtsad, mitte sõltuda teistest inimestest.

Kalad

19. veebruar – 20. märts