Sõbranna soovitab: ära neid festivale maha maga!

Kalana Saund on elektroonilise tantsumuusika festival, mis leiab Hiiumaa kadakate ja heinamaade vahel aset juba kolmandat korda. Tõsi küll, varasemalt Kalanas toimunud üritus on sel aastal oma koha leidnud hoopis saare lõunatipus Sõru sadama paadikuuris ja randadel. Üles astuvad nii live-esinejad kui DJd ja esimest korda on oodata ka välismaiseid artiste. Kui Sinagi tõused koos päikesega cappuccino lõhna peale, nagu Nublu seda teeb, on põhjust saarele sõita küll.