VIDEO! Kuus meetrit jalgu ja kuumad tangid

Inga jaheda, hapra ilu varjus põleb tegelikult tugev tahe ja ulakas tuluke.

Ohtlikud flirtijad ja pöörane tempo

Kuid juba hingab staarielu tempo kuklasse, kappame bussi ja paneme Toila suunas leekima. La La tüdrukud pole artistid, kellele kõik ette-taha ära tehtaks, kaugel sellest – nad teevad kõik ise, lavameigi, soengud, kostüümivalikud ja ka lugude valiku ning järjestuse, mida sel korral plaanis esitada. Rõõmsameelsus pole osa lavaimagost, vaid Kethi, Diana ja Inga loomulik olek. Meie kolmetunnine reis tuuribussiga kulgeb nii tiheda naeruga, et see läheks juba kõhulihaste trennina arvesse.

Arter läheb La La kaunitaridega kaasa ja sukeldub staariargipäeva.

«Lava – see ongi meie trenn,» hõiskab Kethi õnnelikult. «Üks 45-minutiline sett – nelisada kalorit naksti läinud! Ja vahel on neid jutti kolm. Ja siis juba järgmine etteaste. Nagu maratonijooksjad, on ju?»

«Aga see hoiabki energia üleval ja tuju hea,» noogutab Diana innukalt kaasa. «Nii kui esinemisi pole, oleme kohe paksud, tuju paha ja kõik paha. Vähemalt selline tunne on. Lava adrenaliin on nagu seiklussport.» Diana on lisaks lauljatööle särtsakas tantsijanna, kes ei püsi pudeliski paigal ning kelle vahetut loomust ja Saaremaa verd mitte kõik alati õigesti ei mõista.

«Mulle öeldakse, et ma flirdin kõigi meestega,» naerab soe ja ülevoolav kaunitar. «See on mulle täiesti loomulik, et panen käe õlale või tervitan, tänan, kallistan. Ja siis hiljem tuleb välja, et needsamad suured tugevad mehed lähevad mu treeneri juurde küsima: «Mida ta mõtles sellega? Kas ma meeldin talle või? Ta ju füüsiliselt niimoodi lähenes ka ja… Mida see tähendas?» Midagi see ei tähenda, ma olen lihtsalt sõbralik!»

Lehviva ja uhke lakaga Diana on bändi energiapomm nii elus kui laval.

Kaunitarid tulevad lavale ja ajavad meeste pead sekundiga segi – see on levinuim eelarvamus, mis bändi La La Ladies saadab. Ja ega see lõpuni vale ole ka. «Eks ikka peab flirtima publikuga,» arvab Kethi. «Muidu ei saa neid ära võluda. Aga pigem on vaja flirtida naisterahvastega, võita naiste südameid – nemad otsustavad Eestis, mis muusikat kuulatakse ja kelle kontserdile tullakse.»

Üllatus-üllatus: enamik bändi fänne polegi mehed, vaid hoopis naised! Nii et pole see sugugi vaid õelus, mis õrnema soo vahel valitseb – säravad naised ei tekita kadedust, vaid süstivad elurõõmu ka teistesse naistesse.

Keevaverelised austajad ja jonnakad juuksed