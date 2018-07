Mis juhtub, kui süüa liiga palju kummikommivitamiine?

Kummikommivitamiinid on tehtud lastele meelepäraseks, kuid ei tohi unustada, et need on siiski vitamiinid. «Mitte ühtegi närimisvitamiini ei tohiks võtta kui kommi,» hoiatab registreeritud dietoloog Angela Lemond väljaandes Women’s Health. «Vitamiinid on tehtud näritavaks vaid selleks, et neid oleks inimestel lihtsam võtta.»