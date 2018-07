Noor naine vahistati iseenda inimröövi eest

7. juulil sai Adilewa Taiwo telefonikõne, milles anti teada, et tema tütar on võetu pantvangi ning kui ta tahab teda kunagi veel elusana näha, tuleb mehel välja käia 600 000 nairat (umbes 1400 eurot). Kuna telefoninumber polnud varjatud, kasutasid uurijad kohe asukohamääramist ning jõudsid «röövlitele» kiirelt jälile.

Kui Dorcas ja tema sõber mõistsid, et on vahele jäämas, helistas «ohver» isale ning ütles, et ta on vabastatud. Enne oli isa jõudnud kanda tütre kontole 8000 nairat (18 eurot). Kui aga politsei Adilewaga pärast «pääsemist» rääkis, tunnistas tütar üles, et oli kogu asja ise korraldanud, tuues tõestuseks telefoni, millelt lunarahanõue tehti ning näitas politseile ka peidupaika, kus ta oli end «vabastamiseni» varjanud.