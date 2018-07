Viis soovitust, kuidas oma naha eest suvekuumuses hoolitseda

Käi jahutava duši all

Soovituslik on käia duši all iga kord pärast päikese käest tulekut või suurest palavusest higistamist. Kuum dušš kuivatab kuumavat nahka, kuid temperatuuri vähemaks keerates teed oma nahale mitmeti head. Jahutav dušš aitab näiteks palavusest pidevalt higistavat nahka klaarina hoida, vähendades akne väljalöömist. Keha pesemisel proovi näiteks mitsellaartehnoloogia abil loodud dušigeele, mis on päikesest paitatud tundliku naha vastu eriti hellad.