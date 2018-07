Prints George on õega mängimiseks «liiga vana»

Tuleb välja, et prints Williami poeg prints George ja tema õde, printsess Charlotte on väga tüüpilised õde ja vend. Nimelt ei meeldi just äsja viieaastaseks saanud George’ile väikeõega mängida.

Perele lähedal seisev allikas ütles People’ile, et George on nüüd väga iseseisev ja ei ole enam huvitatud Charlotte’iga mängimisest: «Nad on lähedased, kuid George’ile meeldib ka omi asju ajada.»

Hertsoginna Kate on öelnud, et Charlotte on väga kiirelt suureks kasvanud ning just tema on see, kes mängu juhib.