The Everygirl annab nõu, kuidas raha eest õnne osta.

Analüüsi oma kulutamisharjumusi

Meil kõigil on igakuised väljaminekud, olgu nendeks siis üür, arved, toidukaubad või regulaarne küünetehniku külastus. Selleks, et tavapäraste kulutuste kõrvalt jätkuks raha ka õnne ostmiseks, tuleb oma ostuharjumusi analüüsida. Tellid iganädalaselt õhtusöögiks koju Wolti? Või haarad hommikuti tööle rutates matcha latte näppude vahele ja nädalavahetusel armastad käsitööõlut maitsta?

Siinkohal ei ole eesmärk tunda ennast oma kulutamisharjumuste pärast halvasti, vaid pigem hoolikalt läbi mõelda, kas need asjad ka päriselt rõõmu pakuvad. Kui hommikune matcha latte on see, mis päriselt ka naeratuse suule toob, on hästi. Kui mitte, siis tasub kohv pigem ostmata jätta ja samamoodi käituda ka teiste harjumustega.

Hinda ümber asjad, mis õnne toovad

Oleme kõik seda kogenud, et ostes emotsiooni ajel uue kingapaari või krabades allahindlustelt kaasa paar toredat hilpu, kanname neid paar korda ja esialgne vaimustus hakkab raugema. Paremal juhul kanname neid asju edaspidi harva ning halvemal juhul jäävadki nad kapi sügavustesse nukralt ootama.

See aga ei ole kõigi asjadega nii. Mõtle oma hobidele ja tee nimekiri asjadest ning tegevustest, mida tõeliselt armastad. Kui oled kunstihuviline ja käid tihti oma lemmiku kunstniku töid piilumas, siis maali ost on investeering, mis muudab iga kord õnnelikuks, kui koduseinal rippuvast teosest mööda jalutad. Nii on ka näiteks vinüülimängijaga, kui armastad muusikat kuulata. Mõtle oma ostud läbi.

Osta elamusi