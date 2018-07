Tunne ennast instagrami uue vidina abil staarina

Tähelepanelikud Instagrami kasutajad on kindlasti märganud, et juba paar nädalat on rakenduses laineid löönud uus küsimuste esitamise võimalus. Uuendusele pääseb ligi Instagrami story-funktsiooni alt ja nutikas lahendus võimaldab esitada oma jälgijaskonnale küsimusi ning ka ise teiste omadele vastata. Kui tunned, et ei taha enda kohta viktoriini läbi viia, küsi hoopis soovitusi.