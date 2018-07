4-aastast Nigeeria tüdrukut peetakse maailma kõige ilusamaks lapseks

A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on Jul 20, 2018 at 12:23am PDT

«Jare ei ole professionaalne modell,» selgitas Bamuyiwa väljaandele Yahoo Lifestyle ja lisas, et tema kaks vanemat õde on samuti erakordse välimusega ning talle poseerinud. «Ma tahan vaid, et kõik näeksid Jare võimast potentsiaali… Ma tahan, et see foto kõnetaks teda, kui ta on saanud täiskasvanuks.»