Kas tätoveeringud tekitavad sõltuvust?

Bustle vahendab, et paljud inimesed, kes on väidetavalt tätoveerimisest ja keha modifitseerimisest ehk teisisõnu needistamisest sõltuvuses, naudivad sisimas nende protseduuridega kaasnevat valutunnet. Tegemist on ajukemikaalidega, mille keha vallandab füüsilise valuga toimetulekuks. Need on samad kemikaalid, mis ilmnevad ka alkoholi ja narkootikumide sõltuvuse korral, ent tätoveerimise puhul ei jää keha nendest kemikaalidest sõltuvaks.

Uuringud väidavad, et tätoveerimine vallandab kehas adrenaliini ja endorfiinide tulva, mis leevendavad valu ja aitavad kaasa hea enesetunde tekkimisele. Toetudes neuroteadlase David J. Lindeni väitele, on olemas teatud hulk inimesi, kellel äkiline endorfiinitulv, mis tekib ka pärast füüsilise trenni tegemist, vallandab ajus endokannabinoidid, mis on kanepile sarnased ajus eksisteerivad ühendid. Sellist kohest naudingutunnet aga suurem osa meist pärast trenni ega tätoveerimist ei koge.

Sõltuvuse kasuks räägib asjaolu, et kui uut tattood või neeti minnakse tegema endorfiinitulva järele janunedes või teiste hulgast välja paistmiseks, on suur tõenäosus, et kui kehakaunistuse uudsus on kadunud, ihaletakse taaskord uue järele. Kui tätoveerimise tõukeks on aga sisemine soov kaunistada oma keha ilusa pildiga, on väiksem tõenäosus, et sellest sõltuvus võib kujuneda.

Psühholoog ja tätoveeringute ekspert Viren Swami tõdeb, et tegelikult ei ole õige öelda, et inimesed tätoveerimise otsusega liigselt kiirustavad. Valu, püsivus ja kulukus on faktorid mida kaalutakse päris pikalt. Tema sõnul on vale ka väita, et tätoveerimine on sõltuvust tekitav, sest tegelikult ei ole selleteemalised uuringud suutnud seda tõestada ega ka ümber lükata. Tõde on see, et me ei tea.

Seega, kui unistad oma esimesest tätoveeringust, aga ei taha neid ilmtingimata juurde teha, ei ole põhjust muretseda, et pärast nõela all käimist oled sõltuvuse ohver. Uuringud näitavad, et suur osa inimesi ootab kaks kuni seitse aastat oma esimese ja järgmise kehakaunistuse vahel, juhul, kui üldse järgmist teha soovitakse.