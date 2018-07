Tee ise: Meghan Markle'i kuninglik smuutiretsept

Kuna ilmad on palavad ja suvi käib täie hooga, siis pole paremat tervislikku vahepala kui üks värske ja jahutav smuuti. The Chalkboard jagab Meghan Markle lemmikut smuutiretsepti. Proovi järele!

Meghani lemmikut smuutit tasub proovida, sest tegemist on väga toitaineterikka joogiga. Proteiinipulber annab energiat ja aitab kaasa täiskõhutundele, toetades samal ajal ka lihaskonna tööd. Mustikad on armastatud oma kõrge antioksüdantide sisalduse poolest, sisaldades sealjuures vähe suhkruid. Kaneel aitab kiirendada ainevahetust ja on põletikuvastase toimega. Chia seemned on rikkad oomega-3-rasvhapete ja kiudainete sisalduse poolest. Mandlipiim sisaldab teiste taimsete piimadega võrreldes vajalikus koguses B12-vitamiini ja kaltsiumi. Kookosvesi on tõhus janukustutaja.