Iluduskuningannale määratud surmanuhtlus on tekitanud laialdast protesti

MSN kirjutab, et osad inimesed nõuavad surmanuhtluse eluaegseks vanglakaristuseks ümber muutmist; teised aga kinnitavad, et tegemist on õiglase karistusega, arvestades Kamande kuriteo tõsidust.

Inimõigusteorganisatsioon Amnesty International on aga samuti palunud, et surmanuhtlus asendataks eluaegse vanglakaristusega. AI direktor Irungu Houghtoni sõnul pole mingeid tõendeid, et surmanuhtlus aitaks vägivalda vähendada paremini kui teised karistused. Ka teine Keenia inimõigusteorganisatsioon KNHCR on teada andnud, et surmanuhtlus rikub põhilist õigust elule, on ebainimlik, õel ja alandav kohtlemine. Samuti pole võimalik seda karistust ümber pöörata ja eriti ohus on vaesemad inimesed, kes ei saa lubada endale head advokaati.