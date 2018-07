Sodiaagi saladused: 5 tähemärki, kes on tõelised õgardid

YourTango toob välja sodiaagimärgid, kes on kõige tõenäolisemalt suured söögisõbrad.

Sõnn

Sõnn paneb toidule suurt rõhku. Ta kommenteerib selle välimust, lõhna ja maitset. Ta paneb igasse toidukorda mõtte ja pole ebatavaline, kui ta külastab enne lõplikku valikut restorani kodulehekülge ja tutvub selle menüü ning kasutajate tagasisidega. Sõnn ei taha maha jääda ka viimastest toidutrendidest ja kui ta tellib valesti, kahetseb ta seda väga.

Kaalud

Kaalud teavad küll põhilisi toidukordasid, kuid nad lihtsalt ei viitsi alati rutiini jälgida. Ta võib süüa kaks hommikusööki ja siis minna päeva toiduta, või siis sööb ta päev läbi pidevalt. Nad armastavad snäkkida ja kui tal on millegi isu, siis Kaalude jaoks ei loe, et kohe on õhtusöögiaeg ja ta võib nii oma isu rikkuda. Ta võtab, mida iganes ta tahab ja millal iganes ta tahab. Kaalud on suured kesköise toidukorra pooldajad.

Kalad

Kalad kasutavad toitu, et end lohutada ja tal on pikk nimekiri toitudest, mis sobivad just tumedamateks päevadeks. Kui tal on valus, sööb ta, et hakkaks parem. Kalad on valmis katsetama uusi põnevaid maitseid, kuid ta armastab väga rämps- ja tänavatoitu. Kui Kalad õgardavad, on see tõenäoliselt märk murtud südamest.

Lõvi

Lõvi armastab toitu, kuid mida ta tõeliselt armastab, on süüa kallist ja hästi valmistatud sööki. Lõvi ei ole väga suur rämpstoidu sõber, talle loeb õhtusöögielamus. Vaja on kaunist ümbrust, hästi välja õpetatud ettekandjaid, profikoka kokku pandud maitsemenüüd ja head veini. Lõvi ei kipu kodus sööma, kui ta just ei korralda peent õhtusööki, et oma külalisi pahviks lüüa.

