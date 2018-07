Pildid: naine sai häbist jõudu, et 64 üleliigsest kilost lahti saada

Lõpuks sai neiul kõrini sellest, et ta riidepoes nutma hakkas ja endale midagi selga ei leidnud. Louise’il tekkis soov kaalust alla võtta, kuid ta teadis, et trendidieedid ja kaalulangetusgrupid teda ei aita. «Ma mõtlesin, et mulle isiklikult oleks palju parem teha seda üksi ja võtta rahulikult, isegi kui see tähendab, et kaotan nädalas vaid pool kilo. Ma usun, et see tegi mind tugevamaks inimeseks, sest ma sain sellega hakkama ise, mitte kellegi käsul. Tänu sellele, on mul soovkaalu ka lihtsam säilitada,» usub ta.