C. R. Jakobsoni andekast lauljast õest Idast ütles pere lahti ja naine jäi teadmata kadunuks

Aleksandriga jätkati suhet kirja teel. Ida esitas küsimusi ja peigmees vastas pikalt. Neiu püüdis Lõhaveres iseseisvalt õppida. Kuid see oli suuresti raskendatud, sest mõisavalitseja pere elas vaid ühes toas – alatasa käidi sisse-välja, oldi ärkvel hilisööni ja juba hommikul kell viis jalul. Ka lapsehoidmine just palju hõlpaega ei andnud.

Meeleolu tegi mõruks, et ikka veel abiellumiseks väljavaateid polnud, sest Thomson õppis alles ülikoolis. Nii tunnistas ta vennale: «Ka on meie tulevik nõnda ebakindel, et me üsna nõutud oleme.» Viimaks jättiski Aleksander ülikooli pooleli, kui talle pakuti õpetajakohta Peterhofis saksa kirikukoolis.

Pulmad peeti 1874. aasta septembris ja õnnelik noorik kirjutas Carl Robertile: «Kanged ahelad, mis minu liikmeid on halvanud, on maha langenud, armastusega läbivalgustatult olen ma uuele elule ärganud.» Ida kutsus venda külla, et see imetleks tema kokakunsti, mis olevat enneolematult kõrgele tõusnud. Vend Friedrich ja õde Rosalie olid noorpaari juba külastanud. Thomsonite pere lähedasteks sõpradeks Venemaal said keeleteadlane Mihkel Veske ja maalikunstnik Johann Köler.