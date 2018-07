Ühe suhte lugu: ideaalsest härrasmehest sai aastaga kontrolliv jõhkard

«Lapsed lausa rippusid tal küljes ja tahtsid, et ta hakkaks neile teiseks isaks (lastel on oma bioloogilise isaga tihedad head suhted.) Mees kutsus pool aastat kestnud suhtlemise järel meid enda koju elama, pani laste nähes mulle sõrme teemandiga sõrmuse ja lubas, et varsti tulevad pulmad ja väike beebi.

Koos elades hakkasid veidrad asjad juhtuma. Lapsed ei tohtinud enam isaga suhelda, sest neil oli ju nüüd uus pere. Mina ei tohtinud sõbrannadega kokku saada (naistejutu ja teeõhtud korra kuus) sest see pole normaalne, kui naised ilma meesteta kokku saavad. Nagunii ainult kirutakse seal mehi. Ma ei tohtinud enam korra nädalas aeroobikas käia, sest normaalne ema ei jäta lapsi ripakile ja kodu laokile.

Ma ei tohtinud hommikuti lastega tegeleda, sest lapsed on piisavalt suured (6-aastane ja 8-aastane), et ise riidesse saada ja hommikul süüa võtta. Aga temale pidin aitama särgi ja lipsu välja valida, juukseid kammima (ta ju ise ei näe, kas tagant on korralikult) ja hommikused võileivad tegema, sest normaalses peres tehakse nii. Kui ma talle kohvi kannust välja valamata jätsin või unustasin suhkru panna või oli võileib tegemata, sai ta vihaseks, sõimas mind hoolimatuks ja demonstratiivset ülbust evivaks naiseks ning läks söömata tööle.

Ta rääkis, et mu eelmine suhe läks ilmselgelt seepärast lörri, et ma olen dominantne, egoistliku loomuga ja teistega mitte arvestav ning tõi selle kohta hulgaliselt näiteid. Tundus, et tal oli õigus. Püüdsin kõikide uute kohustustega toime tulla, olla aina parem, hoolsam, täpsem... Tundus, et kui ma väga pingutan, on suhted paremad.

Siis kutsus ta mind oma firmasse tööle. Mul oli väga kahju õpitud erialalt lahkuda, seal hinnati mind kõrgelt, kollektiiv oli super. Mees hakkas mind veenma: tal on vaja, et tema ümber on usaldusväärsed inimesed, küll ma õpin, seda pole keeruline selgeks saada, lõpuks oleme ju üks pere ja peame tegema nende asjadega, mis perele olulised on. Tema firma annab meile sissetuleku ja ma pean panustama sellesse, kui tahan olla pere täisväärtuslik liige. Lõpuks käis ta välja trumbi: kui ma teda armastan, siis ma tulen tema firmasse tööle ja lõpetan oma ametil istumise. See pole minuvääriline töökoht. Andsin alla – ma ju armastan teda ja tahan seda talle tõestada.

Firmas tulid rasked ajad. Tulemuseks olid hommikust õhtuni kestvad etteheited, et ma teen halba tööd, saboteerin, olen lohakas, loll, oskamatu, ei pühendu, ei ole meeskonnaliige jne. Järgmiseks avastasin, et ta on palunud firma sekretäril minu tegemistel silma peal hoida ja igast minu käigust ette kanda.