Toidublogija Kadri Raig tutvustab kohvijooki, mis sobib suurepäraselt ka hommikusöögiks, sest sellesse on lisatud terve banaan. Ideaalses maailmas võiks siia kõrvale veel natuke valku süüa ja püsibki kõht lõunani täis. Aga niisama nautimiseks sobib see ka keset päeva magustoidu asemel, sest banaan on ikkagi päris magus kraam.