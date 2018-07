Kolm head harjumust, mida ei tohiks suvel unustada

Sama palju kui on inimesi, on ka erinevaid lahendusi tervislikeks eluviisideks – vajadustele vastavaks toitumiseks, piisavaks liikumiseks ja puhkamiseks. Küllap aga on nii mõnigi lapsevanem kogenud, et puhkuste aeg, ilusad ilmad ja pikad päevad on väljakujunenud päevarežiimi segi ajanud, kirjutab tervise Arengu Instituudi toitumisnõustaja Kristin Salupuu tarkvanem.ee lehel.