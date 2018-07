Kümme nippi, kuidas palavas paremini magada

Käi vahetult enne magamaminekut duši all

Jahe vesi värskendab ja jahutab keha hästi maha. Vähemalt mõneks ajaks aitab see ka nahakleepumist vähendada, õpetab Pure Wow.

Hoia päeva ajal kardinad ees

Hommikul ärgates võiksid küll kardinad eest tõmmata ja päevavalguse tuppa lasta, et mitte oma sisemist kella segadusse ajada, aga kui hommikused toimingud on tehtud ja oled valmis kodust lahkuma, kata aknad uuesti kinni. Nii ei lähe toas väga palavaks.

Kasuta tatrapatja

Tatrapadjast käib õhk hästi läbi ja see ei hoia kuumust endas niimoodi kinni nagu tavalised padjad.

Padi pista siidist padjapüüri

Siid on naturaalne temperatuuri reguleerija. Kui palavus on sulle väga vastu, tee see ost ära ja kasuta siidist padjapüüri (või kogu voodipesu). Lisaks mõjub siid hästi juuste ja näonaha välimusele.

Maga üksi

Mida väiksem seltskond voodis on, seda mugavam sul on, sest nii saad ruumi, et jäsemed välja rahus sirutada. Iseasi, kui hästi üksi magamine suhtele mõjub…

Pane padjapüür sügavkülmikusse

Umbes 15-30 minutit enne magamaminekut võid padjapüüri kilekotiga sügavkülmikusse panna. Väga kaua selle mõju ei kesta, kuid uinumiseks teeb olukorra paremaks.

Võta õhuke tekk

Kui sa päris ilma tekita ka magada ei taha, siis hangi omale väga õhuke tekk või maga suisa tühja tekikotiga.

Vaheta ka lina välja

Mida tihedam on kangas, seda vähem see hingab. Kõrgema kiuloendiga kangas ei ole alati parem – suvel on madalama kiuloendiga lina pigem parem, sest laseb rohkem õhku läbi.

Ventilaator suuna eemale

Võib-olla tunned kiusatust omale ventilaator otse näkku suunata, aga see ei ole hea mõte. Nii võid kergesti haigestuda ja ärgata kange kaelaga.

Hoia voodi kõrval vett