Naise mure: mees mangub striptiisi, aga mul on liiga häbi

«Mees tahab, et ma talle striptiisi teeksin, aga ma pole just piitspeenike ja on mõned lisakilodki… Olen öelnud, et ei tee, kuna olen paksuke ja see ei erutaks teda. Mees aga ütleb, et teda ei häiri minu juures midagi ja tahab ikkagi striptiisi. Kuidas saada enesekindlust, et see ära teha?» uurib naine Perekeskus Sina ja Mina nõustamiskeskkonnas.