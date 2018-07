Halle Berry paljastas söögi, mis tema nooruslikku ilu hoiab

«Igaüks võib seda teha. Mine lihuniku juurde ja küsi endale kõik luud, mis ta muidu ära viskaks, ja ta annab sulle need tasuta,» selgitas Berry väljaandele Extra. «Võta luud, keeda neid kuni 24 tundi… ja joo leem ära. See on kollageeni nii täis, et täitsa pöörane!»

Halle Berry ei ole ainus, kes kondipuljongit kiidab. Viimastel aastatel on sellele üha rohkem fänne tekkinud ja seda ka põhjusega. Nimelt on luuleemes palju kaltsiumit, D-vitamiini ja ka üllatavalt palju valku, kuid väga vähe kaloreid. Tänu kasulikele toitainetele on kondipuljong kasulik juuste ja naha tervisele, andes neile nooruslikku tugevust.