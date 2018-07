15-aastane tüdruk, kelle vägistas ta oma vend, mõisteti abordi eest vanglasse

«Tüdrukule esitati süüdistus lastekaitseseaduse alusel abordi tegemise eest,» ütles kohtu pressiesindaja Listyo Arif Budiman AFP-le. Venna karistuseks on kaks aastat vangistust alaealise seksuaalse ründamise eest.

Indoneesia seaduste kohaselt on abort lubatud vaid juhul, kui naisel on tõsine terviserisk või teda on vägistatud. Seaduse järgi peab abordi teostama registreeritud arst mitte hiljem kui kuus nädalat pärast rasestumist ja naine peab kohustuslikus korras läbima nõustamise.