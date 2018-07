Mul pole aega ja ma ei viitsi: 10 viisi, kuidas laisklemisest vabaneda!

Tegele oluliste asjadega. Vali välja olulised asjad oma tegevuste või kohustuste nimekirjast ja tegele vaid nendega. Kui sa oled midagi tähtsat enese jaoks ära teinud, siis pärast on sul hea tunne sees, tänutunne. Sellest tundest võimalik heas mõttes sõltuvusse sattuda ja see viib sind aina edasi ja edasi.

Lõõgastu targalt. Kui vajad aega puhkuseks, siis ära löö niisama aega surnuks, vaid vali teadlikult omale lõõgastumise viis. Kui vaim on väsinud, siis on hea näiteks sporti teha ning kui keha on väsinud, siis on raamatu lugemine mõnus vaheldus. Oluline on valida tegevust, mis sulle rõõmu ja naudingut pakub!