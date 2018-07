Uuring: vanemad ei taha, et nende tütardel ilusad mehed oleks

Hiinas korraldatud uuringust selgub, et vanemad eelistavad, et tütar valiks endale pigem suurema sissetulekuga mehe, kelle välimus pole niivõrd atraktiivne. «Evolutsioonibioloogias tuntakse seda nähtust kui lapsevanema-järglase konfliktiteooriat,» selgitab uuringu autor Jeanne Bovet, kes töötab Toulousi instituudis Prantsusmaal. «Kuna lapsevanemad ja nende järglased pole geneetiliselt identsed, võib vanemate ja laste vahel tekkida konflikt, näiteks partnerivaliku üle.»

Bovet selgitab, et nad tahtsid testida, kas see on nii ja selleks sobis hästi Hiina «abieluturg», kus vanemad aktiivselt aitavad oma täiskasvanud lastel tulevast abikaasat leida. Nad jälgisid 589 lapsevanemat ja nende lapsi, lisaks intervjueerisid 230 tudengit kohalikust ülikoolist. Testitavatele pakuti hüpoteetilisi partnereid, kes erinesid sissetulekute suuruse kui ka füüsilise atraktiivsuse poolest.

Inimesed, kes otsisid naissoost partnerit - kas siis endale või oma pojale - hindasid välimust kõrgemalt kui sissetulekute suurust. «Me ei näinud tõendeid, et lapsevanemate ja poegade vahel oleks konflikt tekkinud, mis tähendab, et neil olid mõlemal sarnased eelistused,» ütleb Bovet.

Teiste sõnadega: tütarde jaoks oli välimus olulisem kui nende vanemate jaoks. Bovet ütleb, et nad tahavad edasi uurida, miks see nii on, et vanemad väldivad nägusaid väimehi, vahendab PsyPost.