Rosie Huntington-Whiteley kaval nipp imekauniks suviseks jumeks

Rosie Huntington-Whiteley naha eest hoolitseb ekspert James Read, kes avaldas Pure Wow portaalis, kuidas modelli jume on saavutatud. Tuleb välja, et selleks on väga omapärane trikk. Nimelt kandis ta staari nahale isepruunistavat kreemi koguni kolm kihti!

Võtmesõnaks on ettevaatlikkus. «Ma katsin ta naha kolme väga õhukese isepruunistuva kreemi kihiga,» tunnistas Read. «Selleks ajaks, kui jõudsin kolmanda kihini, nägi nahk päevitunud välja, sest ma nii-öelda ladusin need kihid nahale. Tänu sellele on päevitus sügavam ja kestab kaua.»

James Read soovitab iga kihi pealekandmise vahel oodata kümme minutit, et toode jõuaks vahepeal täielikult ära kuivada.