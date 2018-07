Toidumaailm taas leinas: suri esimene Pulitzeri võitnud restoranikriitik

Mehel diagnoositi pankreasevähk möödunud kuul. «Ma ei suuda linna ilma temata ette kujutada,» leinab Goldi Laura Gabbert, kes oli mehest vändatud dokumentaalfilmi «City of Gold» režissöör. «See on suur kaotus. Mulle ei mahu see pähe.»

«Jonathan mõistis, et toidul on võim kogukonda ühendada, et läbi selle saab inimesi mõista,» ütles Goldi toimetaja Ruth Reichl. «80ndatel polnud kedagi teist. Ta oli teerajaja ning ta tõesti muutis seda, kuidas me toidust kirjutame.»