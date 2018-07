Endisele iluduskuningannale määrati surmanuhtlus

Ruth võeti vahi alla pärast seda, kui ta 2015. aasta septembris oma poiss-sõbrale kööginoaga kallale läks. Kohtunik Jessie Lesiit sõnas, et Ruth pussitas oma kallimat, Farid Mohammedi 25 korda.

«Noored peaksid teadma, et pole cool oma poiss- või tüdruksõpra mõrvata,» kommenteeris kohtunik. «Selle asemel on cool minema kõndida, kui suhe halvaks pöördub.»

Kohtunik ei uskunud, et Ruth ründas Faridi enesekaitseks. Algselt ütles Ruth, et Farid oli ta põrandale surunud – noahaavad aga seda ei näidanud. Selgus, et ööl enne tüli oli Ruth leidnud mehe vanad armastuskirjad teistelt naistelt ning tekkis tüli, kuna ta ei saanud aru, miks peaks Farid vanu kirju alles hoidma.

Ruth 19. juulil ootamas Nairobis kohtuotsust FOTO: - / AFP /Scanpix

Möödunud nädalal kinnitas 24-aastane Ruth kohtule, et on vahi all oldud ajaga muutunud ning kahetseb oma tegu. Tema advokaat Joyner Okonjo ütles, et Ruth on pühendunud moslem ning on viimase aasta jooksul käinud teoloogiakursusel.

Ka võttis Ruth osa mitmetest Nairobi Lang’ata naistevangla tegevustest ning ta krooniti 2016. aastal Miss Lang’ataks. Advokaat argumenteeris, et juba sellise tiitli saamine näitab Ruthi muutust paremuse poole – kroonitakse vangla iluduskuningannaks ju see, kes näitab, et suudab teistega läbi saada, allub distsipliinile ning teeb võimudega koostööd.