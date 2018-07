Mahlast smuutini: milline keelekaste on tegelikult kõige tervislikum?

Mahl eraldatakse puuviljadest ja marjadest ning mahlaks on õige nimetada lahjendamata toodet. Siia alla kuuluvad ka kontsentraadist taastatud mahlad, mis ei sisalda säilitusaineid, kunstlikke lõhna- ja maitseained ning toiduvärve. Mahladele, välja arvatud astelpajumahlale, ei ole lubatud lisada suhkrutooteid. Muide, täismahl on isegi pigem toit kui jook, sest oma vitaniimide ja mineraalide sisalduse tõttu on ta väga toitainerikas. Näiteks klaasitäis apelsinimahla katab päevase C-vitamiini vajaduse.

Nektari mahlasisaldus on mahlast väiksem ja sõltub konkreetse puuvilja happesusest. Suurema happesuse tõttu ei ole võimalik kõikidest puuviljadest kohe joomiskõlbulikku mahla valmistada ja seetõttu on neist pressitud mahl müügil lahjendatud kujul nektarina. Nektareid on lubatud magustada, lisades sinna suhkruid, magusaineid või mett, kirjutab www.tunnetoitu.ee.

Mahlajook on suurima suhkrusisaldusega, sisaldades sealjuures kõige vähem mahla. Tavaliselt on mahla protsent mahlajookides 10-15 vahel, ent pole seadusega reguleeritud. Mahlajookide koostises on lubatud kasutada toiduvärve, magusaineid, säilitusaineid ja teisi lisandeid.

Smuuti on värsketest purustatud puu- või köögiviljadest valmistatud tihtipeale magus jook. Smuuti valmistamisel võib lisaks viljadele kasutada näiteks purustatud jääd, mett, seemneid, maitsestamata jogurtit, taimseid piimasid.