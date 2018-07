Loore Linnu elu mängureeglid. Elus on vaid üks asi, mis tõeliselt loeb

Iga asi toob kaasa kohustused, lisab uusi väljakutseid ja iga asjaga käib kaasas mingi uus teema, mida tuleb lahendama asuda. Vahest ei tasugi kahetsust tunda millestki ilmajäämise üle, sest saamine tähendaks suurt hulka kaasnevat jama, millega tuleks tegelema hakata. Väga palju suguvõsa tülisid jääks olemata, kui vähegi mõeldaks.

Aeg loeb

Igal asjal on mitu külge ja mitu vaatenurka, kui vähegi kaaluda, on võimalik leida selline, mis on sulle parim. Ja parim ka teistele osalistele. Sellepärast soovitan ma rääkida ja mitte oodata, et tullakse rääkima, ning helistada, isegi kui tundub, et see on nii raske.

Ma millegipärast usun, et keegi ei taha tegelikult tülitseda ja tüli norida, või kui selliseid inimesi on, siis muutes oma suhtumist ja käitudes võimalikult neutraalselt, võib ootamatult selguda, et tülinorija on tegelikult täitsa normaalne inimene. Ja ikka jälle kordan ma, aga kordamine on ju tarkuse ema: muuta võid teist inimest ainult iseenda, st oma suhtumise muutmise kaudu, sest mitte ükski inimene ei muutu paljalt sellest, et sina tahad. Muutumine on protsess, vastastikune peegeldamine. Et muuta teist, tuleb muutuda ise. Jah, ja olla esimene, kes alustab, kes tahab paremat elu.

Lähedastele oma aja kinkimine on suur asi. Kui sul on lapsed, siis võta aega nende jaoks ka päriselt. Mitte nii, et istud ninapidid telefonis ja heidad lapsele ainult silmanurgast pilgu ja vaatad eemalt, et kõik oleks korras. Pühenda ennast talle, seleta talle maailma, tutvusta ümbritsevat, ole lihtsalt täielikult tema päralt kasvõi mõni tund päevas.

Sa võid öelda: aga ma ju kogu aeg olen temaga! Aga kas sa pühendad ennast täielikult? Kui mõtled, siis saad aru, et täielik pühendumine on midagi muud kui igapäevane rutiin, mida täidad. Muidugi on neid, kellele see jutt võib tunduda ülearune. Ma tean oma kogemustest, kui lihtne on sukelduda töösse, kui laps mängib kõrval, seega olla temaga vaid osaliselt, mitte täielikult, poolikult. Selle saab korvata nende tundidega, kus temaga mängid, loed või kusagil käid, kui oled täiega tema päralt. Leia selleks aega, see tasub tuhat korda ära.

Kui helistab mõni vana inimene, kes lihtsalt tahab rääkida, siis kuula ta ära, isegi kui see on tüütu, leia see aeg, ja sa ei kahetse. Kui sa parajasti rääkida ei saa, siis ütle talle seda, näiteks, et kas sa võid hiljem tagasi helistada. Ja tee siis seda ka kindlasti. Sa ei tea, kui palju loeb teisele inimesele sinu kingitud aeg ja tähelepanu, eriti kui ta on vana ja tal pole enam, kellega rääkida.

Sellised suvised mõtted. Inimesed liiguvad palju ringi, külastavad sugulasi, et kasvõi kord aastas koos olla, saadavad lapsi vanaemade juurde, kes siis tänulikult oma aja lastele pühendavad. Sest kunagi me ei tea, mis mälestusi me endast maha jätame, kuidas mäletatakse meie olemist, meie suhtumist, meie tegusid.