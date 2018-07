MTA selgitab: kas tõesti peab iga sõbrale müüdud hoidise pealt maksma tulumaksu?

Populaarses Facebooki grupis Kogumispäevik keskendutakse juulikuus lisaraha teenimise võimalustele. Kuna lisatulu teenimine on tekitanud grupis mitmeid maksuteemalisi küsimusi, siis palusime Maksu- ja Tolliametil asja veidi selgitada.

1. Millist lisatulu peab deklareerima? Kas näiteks tuttavatele enda õmmeldud riiete müümisest saadud tulu peab deklareerima?

Deklareerima peab kõiki tulusid. Kõige olulisem on deklareerida põhitegevuste ja oluliste kõrvaltegevuste tulusid. Olulised kõrvaltegevused on need, millega tegeldakse regulaarselt ja millest on kujunenud igakuise sissetuleku osa. Näiteks kui ise riiete õmblemine ja müümine on regulaarne ja märgatav sissetulek.

Üksikute ühekordsete väikeste lisateenistuste deklareerimise pärast ei pea muretsema. Maksuvabalt võib teenida esimesed 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Kui aastane sissetulek on rohkem kui 14 400 eurot, väheneb maksuvaba tulu 6000 eurot järk-järgult kuni 25 200-eurose aastasissetulekuni. Aastas 25 200 eurot või rohkem teenides on tulumaksuga maksustatav kogu tulu.

2. Kui palju peab teenitud lisatulult tulumaksu maksma? Kas kogu teenitud lisatulu on maksustatud või saab midagi ka maha arvata? Kui müün näiteks enda korjatud marju, kas võin sellest tulust maha arvestada bensiinikulu või müügikoha tasu?

Teenitud lisatulu tulumaksumäär on 20% nagu teistel tuludel. Tulud deklareeritakse igal aastasel tuludeklaratsiooniga ja selle järgi saab teada eelmise aasta lõpliku maksusumma. Kindluse mõttes võib iga inimene kanda kohe igast tulust 20% oma Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole. Nõnda on oluliselt väiksem tõenäosus, et pärast tuludeklaratsiooni esitamist peab inimene eelmise aasta lisatulude tõttu tulumaksu juurde maksma. Kulusid saab maha arvata vaid registreeritud ettevõtja.

3. Kuidas arvutada, kui suur on minu kogu aasta tulu?

Kui sissetulekute suurus kõigub või on olukord ebaselge ning pole tahtmist järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta, tasub paluda tööandjal tulumaksuvaba miinimumi mitte arvestada. See tähendab, et tööandja arvestab tulumaksu maha terve palga pealt ehk maksate igakuiselt pisut rohkem tulumaksu kui varem, kuid järgmine aasta saate rohkem tulumaksu tagasi ega pea juurde maksma.

4. Paljud grupiliikmed annavad suvel oma kodu nt Airbnb kaudu rendile. Kuidas selle tulu deklareerimine käib ja kui suur on maksumäär?

Airbnb kaudu või muudmoodi osalistevahelise lepinguta kodu üürimist nimetatakse rendiks ja sellest saadud tulu deklareeritakse kui renditulu. Renditulu kasvatab aastast sissetulekut samamoodi nagu kogu muu tulu ja sellele kohandub samuti 20% maksumäär.

5. Populaarne on pakkuda ka taksoteenust (nt Uber/Taxify) või teha nn tööampse (nt GoWorkaBit). Kas neid teenuseid pakkudes peab eraisik ise maksud deklareerima või käib see automaatselt?

Juhuslikke tööotsi tehes peab isik saadud tulu deklareerima ja sellelt arvestatakse maksude maksmine tuludeklaratsiooni kaudu. Kui isikul on avatud mõnes pangas spetsiaalne ettevõtluskonto ja juhutööde tulu laekub sinna, siis arvestatakse juhutööde tulult kõik maksud automaatselt ja tulu saab deklareeritud.

