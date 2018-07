Sõbranna nädalahoroskoop 21.-27. juuli

Päike on Uraaniga kvadraadis, mistõttu sinu hing on rahutu. Rutiini ei suuda sa kuidagi taluda, vajad vaheldust ja vabadust. Kui keegi sind käsutama hakkab, avalduvad su iseloomu negatiivsemad küljed – tõmbud eemale, ajad oma jonni ega kuula mitte kedagi. Võib tekkida arusaamatusi vanema põlvkonnaga.

Päike on oma ringkäigul Lõvi sodiaagimärki jõudmas, tuues su sisemise sära ja vallatu olemuse eriti esile. Algamas on periood, mil on esmatähtis keskenduda isiklikele eesmärkidele, lähtuda enda vajadustest ja panna paika plaanid eelseisvaks aastaks. Ka tervise edendamiseks on aeg soodne.

See, mis su elus nüüd toimub, on väga tugevalt minevikust mõjutatud. Kui mingid suhted on lõpetamata või tunded maha salatud, kerkivad need taas jõuliselt esile. Oled sunnitud avatud pilguga peeglisse vaatama ja probleemiga tegelema. Ootamatult võib su ellu tagasi tulla keegi, kes on kunagi väga lähedane olnud.