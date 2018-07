7 asja, millega pead arvestama, kui su armsamal on ärevushäire

Kui sinu südame on võitnud inimene, kel on ärevushäire, võib sul olla raske mõista, et see tunne ei lähe niisama iseenesest üle. Kindlasti tahaksid teda aidata, aga paraku ei ole ärevus asi, mida sa nii lihtsalt parandada saaks. Arusaadavalt võid võtta seda isiklikult, kui ta tühistab sinuga kokkusaamise või hoiab sust eemale. Tundes ärevust hakkad oma kallimat paremini mõistma ja oled talle väga suureks toeks. Palun ära anna alla!

Women’s Health uuris psühholoog Paulette Shermanilt ja kliiniliselt psühholoogilt Kevin Gillilandilt, millega tuleks arvestada inimesel, kes on suhtesse asunud ärevushäirega partneriga ning kuidas saaks teda aidata. Siin on seitse strateegiat, mis aitavad luua tugevat ja ühtehoidvat suhet.

Võta aega, et ärevuse kohta lugeda

Sa ei saa oma partnerit hästi toetada, kui ei tea, millega on tegu. Tee oma kodutöö ära, et saaksid veidi aimu, mida su kallim võib tunda. Ärevust võib esineda väga erineval kujul. Umbes kolmel protsendil elanikkonnast on üldine ärevushäire, mis avaldub pideva muretsemisena mitmesuguste probleemide pärast. Kahel kuni kolmel protsendil inimestest on paanikahoogusid ning umbes seitsmel protsendil täiskasvanutest on sotsiaalne ärevus, mis tekitab pidevat hirmu teiste hinnangute suhtes. Sotsiaalne ärevus paneb kartma tõrjumist ja ka fakti ennast, et ärevus võib teistele välja paista. Ärevushäire on väga keeruline, mistõttu tasub sul igal juhul selle kohta lugeda asjakohast kirjandust, et oma silmaringi avardada ja kallimat paremini mõistma õppida.

Lihtsalt kuula

Õppides oma partneri ärevust tundma küsi talt küsimusi nagu: «Nii et sul on ärevus – mida see sinu jaoks tähendab?» ja «Mida sa tahaks, et inimesed su ärevuse kohta teaks?» Ära ürita sinna vahele oma arvamust pista või neile küsimustele ise vastata (kui ta just seda ei soovi). Lihtsalt kuula ja võta vastu.

Küsi konkreetselt selle kohta, mis tema ärevuse vallandab

Las partner selgitab, millised olukorrad on tema jaoks kõige raskemad ja mis võib vallandada ärevushoo. Ühtlasi uuri, mis aitab seda leevendada ja millised strateegiad on teda varem aidanud. Küsi: «Millal läheb olukord sinu jaoks väga hulluks?» ja «Mis on aidanud sul sümptomeid leevendada?» ning viimaks «Kuidas ma saaksin aidata?»

Ära eelda, et probleem on sinus

Püüa tema ärevust mitte isiklikult võtta. Sulle võib kergesti tunduda, et tema hirmud peegeldavad teie suhte seisu, kuid see ei pruugi üldse nii olla. Ärevusega võitleval inimesel on väga raske teisi usaldada, kuid on väga tõenäoline, et see ei ole nii üldse sinu tõttu. Ära eelda, küsi.

Ära karda ta tundeid

Vahel võivad tema tunded üle pea kokku lüüa ja ta võib käituda viisil, mis tundub sinu jaoks irratsionaalne – nutab, karjub, seletab väga kiiresti või hoopis vaikib. Püüa ise rahuneda, et sa olukorda hullemaks ei ajaks. Tema käitumise kritiseerimine ei aita, vaid valab õli tulle. Nagunii ta juba põeb tohutult selle pärast, mida sa tema käitumisest arvad ja kardab, et peletab sind nõnda endast eemale. Hinga sügavalt sisse ja välja ning pea meeles, et su kallim on hädas. Tal on väga raske ja need keerulised tunded on päris.

Leia mooduseid, kuidas iseenda ärevust leevendada

Jah, ärevus võib ka lähedasi mõjutada: krooniliselt ärev partner võib oma tundeid elukaaslasele üle kanda. Isegi kui sa ei ole loomult ärev inimene, võid tema tundekeeristega kaasa minnes hakata isegi mõne asja pärast liigselt muretsema. Kui nii juhtub, ei saa sa oma kallimale head tuge pakkuda. Pea meeles, et tema vaimne tervis on tema tervis ja sul tuleb ka enda eest hoolitseda. Proovi mediteerimist, joogat või lõõgastavat muusikat.

Pea meeles, et sina ei ole tema terapeut