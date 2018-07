Selle lihtsa mooduse abil muudad maailma paremaks paigaks

Elus tuleb vahel ikka ette, et tunneme piinlikkust valede asjade pärast või muretseme asjatult sellepärast, mida teised meist arvavad. Hirmudest tingituna võib raskeks osutuda ka tänutunde väljendamine. Väikene tänukiri on aga täpselt see, mida me kõik oma ellu rohkem vajame. Selleks, et olla ise õnnelikum ja muuta ka teised enda ümber õnnelikumaks.