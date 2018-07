7 kummalist kuninglikku kommet, mida tavainimesel on raske mõista

FASHION Magazine on üles noppinud seitse põnevat fakti.

Nad serveerivad ristimistseremoonial 7 aastat vana kooki

Kate ja Williami noorima võsukese Prints Louisi ristimistseremoonial, mis leidis aset selle aasta 9. juulil St Jamesi palees Londonis, serveeriti külalistele seitsme aasta vanust kooki. See fakt võib kõlada pisut jahmatavalt, kuid tegelikult on tegemist vana traditsiooniga. Serveeritud puuviljakook oli osa prints Williami ja Kate 2011. aasta pulmatordist, mis immutati läbi rohke brändiga, et säilivusaega pikendada. Sama puuviljakooki serveeriti ka kuningliku paari teiste laste prints George’i ja printsess Charlotte’i ristimisel.

Neil peavad reisides alati kaasas olema musta värvi riided

Kuninglik perekond on reisides kohustatud kaasa pakkima musta värvi riided, sest võib juhtuda, et äraoleku ajal lahkub keegi perekonnaliikmetest siit ilmast ning kodumaa pinnale naastes, peavad neil olema leinariided seljas.

Kuninganna on kandnud sama tooni küünelakki aastast 1989

Kuninganna Elizabethi lemmik küünelakk on kaheksa naela maksev «Ballett Slippers» Ameerika brändilt Essie. Tuginedes Essie veebilehele, olevat 1989. aastal kuninganna juuksur saatnud brändile kirja paludes «Ballet Slippersi» tooni kui ainsat küünelakki, mida Tema Majesteet kannab.

Nad ei või Monopoly mängida

2008. aastal kingiti Yorki hertsogile, prints Andrew’le populaarne lauamäng Monopoly, mille peale prints olevat vastanud, et kuninglikul perekonnal on kodus keelatud Monopoly lauamängu mängida, kuna see olevat kõlvatu.

Kuninganna kasutab käekotti märguannete andmiseks

Liigutades käekotti vestlemise ajal edasi-tagasi, annab kuninganna Elizabeth oma saatjaskonnale märku, et ta on valmis oma vestluskaaslasega vestluse lõpetama.

Kuninganna ei vaja autojuhilube

91-aastane kuninganna Elizabeth pole kunagi pidanud autojuhilube tegema, ent sõidab siiski autoga. See on üks tema kuninglikest privileegidest. Küll aga õppis kuninganna Teises maailmasõjas autojuhiks ja automehhaanikuks, nii et pole põhjust Tema Majesteedi sõiduoskustes kahelda.

Prints Harry nimi on tegelikult Henry