Kolm supertoitu, mis kaitsevad su hambaid

Hambad saavad küll rohkem tähelepanu, kuid igemed vajavad samuti hoolt, kirjutab RedBook. Punases paprikas on palju C-vitamiini, mida on hädasti vaja kollageeni tootmiseks. Tänu kollageenile püsivad igemed tihkelt hammaste ümber ja hoiavad oma kuju. Uuringud on näidanud, et C-vitamiini vaegus on seotud igemehaigustega, mis põhjustavad halba hingeõhku ja igemete taandumist. Igemete tervise nimel tasub süüa ka brokolit, kiivit, apelsini ja virsikuid.