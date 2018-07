Taimetark soovitab. Naistepuna aitab armuasjad kindlamalt korda ajada

Ajalugu ja legendid

Liht-naistepuna on tuntud ravimtaim, mida juba Antiik-Kreekas oskas kasutada ka lihtrahvas. Temast on kirjutanud kõik vana aja taimravi raamatud alates Hippokratesest. Tema nimetus saksa ja inglise keeles on Johanniskraut, mida on seostatud jaanipäevaga, näiteks Soomes kutsuvad rahvaravitsejad teda jaanililleks, kuigi põhjamaades hakkab ta õitsema alles kesksuvel.

Kesk-Euroopas õitseb aga jaanipäeva paiku, mil on ka parim korjamisaeg. Usuti ju ka, et jaanipäeval korjatud taimedel olla nõiavägi sees ja ravijõud suurem. Lõuna-Eestis kutsutakse naistepuna sageli viinalilleks, teda pandi kosjaviina sisse, et viin «võimsam» ja armuasjad kindlamalt aetud saaks.

Naistepunaga kui tuntud ravimtaimega on seotud palju legende. Nii näiteks on taime nimetuse tekkimisest selline legend: kui Ristija Johannese pea toodi kandikul Herodese tütrele näitamiseks, langes maha verepisaraid, millest kasvas Johannese lill.

Usuti, et naistepuna kaitseb maja õnnetuse eest, inimesi kurja silma eest ja ajab haigest kurjad vaimud välja. Ristirüütlid kasutasid oma retkedel naistepuna haavade ravimiseks. Paracelsus soovitas taime haavade ja psüühiliste häirete ravimiseks, Culpeper aga nukrameelsuse ja meeltesegaduse vastu.

Kasvukohad ja iseloomustus

Kasvab ta niitudel, metsaservas, kraavikallastel, armastab päikesepaistet, aga õitseb ka varjus. Praegusel kuumal suvel õitseb sageli kõrvuti punega (Origanum vulgare), oregano mille tunneb ära ilusa lilla värvi ja hea lõhna järgi. Vaata ka seda artiklit.

Liht-naistepuna õied on väikesed ja ilusad, erekollased, kroonlehed teravatipulised, korrapärased. Vars on püstine, tugev, ja vart murdes ilmub kollane piisk, aga taime muljudes värvuvad käed punaseks. Vanematel taimedel vars puitub. Naistepuna on väga vastupidav, kui on näha teda kasvamas võsas või metsas, siis võib oletada, et seal oli kunagi põllu- või heinamaa.

Kaks erinevat taime

Meie maal kasvab kahte liiki naistepuna - liht- ja kandiline naistepuna. Neil on paar kindlat eristamistunnust. Kandilise naistepuna vars on selgesti neljakandiline, liht-naistepunal on aga ümar ja vaid kahe tiivulise kandiga.

Liht-naistepuna õite tupplehed üsna terava tipuga, kandilisel naistepunal aga tömbid. Liht-naistepuna õitel on tumedad ja lehtedel läbipaistvad eeterliku õli täpid, millest on ilmselt tulnud nimeosa Perforatum – perforeeritud.

Ravimtaimena on kuulsaks saanud siiski vaid liht-naistepuna, mida on varasematel aegadel peetud isegi imerohuks. Kuid tänapäeval on uurimised näidanud taimel siiski olevat palju kõrvaltoimeid, näiteks raseduse ajal tuleks olla kasutamisel pigem ettevaatlik, jälgida koguseid ja terviseseisundit.

Korjamine ja toimeainete sisaldus