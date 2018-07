Peavalu korral ära söö neid kolme asja

Šokolaad

Uuringute kohaselt võivad šokolaadis leiduvad aminohapped nagu fenüületüülamiin ja türamiin põhjustada osal inimestel peavalu. Kui oled avastanud, et pärast maiustamist šokolaadiga on peavalu tihe külaline, võib põhjus peituda just nendes ainetes.

Kunstlikud magusained

Uuringud näitavad, et kunstlikud magusained nagu näiteks laialdaselt levinud suhkruasendaja aspartaam suurendavad migreeni riski. Seega ei pruugi dieetkoka olla parim valik. Muide, aspartaam on ligi 200 korda magusam kui tavaline suhkur, mistõttu piisab tema puhul imeväikesest kogusest, et anda joogile magus maitse väga väikese energiaväärtusega.

Tsitruselised

Meie lemmikud tsitruselised, mis on tuntud ka kui head C-vitamiini allikad, võivad olla peavalu põhjustajateks oma suure aminohappe türamiini sisalduse poolest. Tegemist on sama ainega, mis võib ka šokolaadi söömise puhul peavalu esile kutsuda. Kõrge türamiinisisalduse poolest on tuntud ka ananass, soja, kimchi, toores sibul, oad ja hapukapsas.