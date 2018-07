Viis tähemärki, kes kõige kergemini rikkaks saavad

Siin on kolm tähtkuju, kes kõige suurema tõenäosusega rikkaks saavad.

Järjeleandmatu ja kindlameelne Neitsi

Neitsi on üks kõige rikkamaid sodiaagimärke. Ta pühendub oma eesmärgile ja ei peatu enne, kui on soovitu saavutanud. Kuigi Neitsi võib olla põikpäine, on ta ka heasüdamlik ja oskab oma tööle pühenduda. Pole raske mõista, miks paljudel Neitsitel on alati mõned säästud sukasäärde ära peidetud.

Karismaatiline ja intuitiivne Skorpion

Skorpionil (nagu ka teistel veemärkidel) on kaasasündinud tugev intuitsioon ja sarmikus. Nad oskavad end kõigest välja rääkida ja on seetõttu tööl väga edukad. Selleks, et jõuda elus ihaldatud kohale, kasutavad nad oma intuitsiooni ja elukogemust väga osavalt ära. Ega Skorpion vaid rahaga piirdu, ta jahib elus ka kõike muud head, mida eurodes ei saa mõõta.

Valitsemistungiga Lõvi

Sinivereline Lõvi on sündinud juht. Rahva juhtimisel ja töö vedamisel ei hoia teda miski tagasi. Lõvil on väga tugev iseloom – ta on enesekindel, lojaalne ja ambitsioonikas. Tööl võid märgata, et paljudel juhtivatel kohtadel on Lõvi märgi esindaja, sest talle sobib vastutus ja suur koormus. Kõige õnnelikum on aga Lõvi siis, kui ta saab kõigile näidata, millega ta hakkama saab. Edu on Lõvile äärmiselt oluline.

Töökas, praktiline ja jonnakas Sõnn

Sõnn on küll tagasihoidlik ja ta oskab hinnata elus väikeseid asju, kuid ka materiaalsed rõõmud ei jää talle võõraks. Sõnn lepib karjamaaga vaid siis, kui see on külluslik, lopsakas ja tootlik, sest nii juhib ta ka oma eraelu. Sõnn suhtub kõigesse ratsionaalselt ja säilitab kainet meelt. Tänu sellele on ta väga osav eelarve planeerija, kes hoiab kulud kontrolli all. Tööl hoiab ta aga oma sihid selged ja rühib vankumatult suure eesmärgi poole.

Vähk – hea suhtleja, kes meeldib inimestele

Vähk teab väga hästi, mida ta elust tahab ja töötab väsimatult, et seda saada. Tänu lojaalsusele ja heale suhtlemisoskusele võib Vähk ilma teha finantsvaldkonnas, kuigi tema karisma aitab leiba koju tuua ka mujal. Vähiga on lihtne rääkida, ta on ambitsioonikas ja ehe inimene. See teeb ta tööl edukaks ja aitab hea palga välja kaubelda.