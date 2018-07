Toitumisspetsialist selgitab. Kalorite lugemine – tarkus või lollus?

Kusjuures töötavad paljud tuntud kaalulangetamise tööriistad tänase päevani justnimelt ainult «kalorid sisse – kalorid välja» põhimõttel ning jätavad kõrvale kõik olulise, mida on tänapäeva teadus avastanud seoses hormoonide, isude ja enesetundega. Ennetavalt ütlen, et loomulikult on olulised ka toiduportsude energiasisaldused, aga mitte ainult.

Valgud, süsivesikud ja rasvad mõjuvad erinevalt

Ilmselt enamus teavad, et paberi peal on valgud ja süsivesikud energeetiliselt sarnased ning rasvad neist üle kahe korra «toekamad».

Ometigi ei saa me neid võtta nii must ja valgelt. Igaüks neist mõjutab meie kehasid ja hormoone erinevalt. Ja selle kõigega arvestamine on just see, mis jääb «kalorite lugemise teooria» juures puudu.

Valgud

Valgud mõjutavad meie ainevahetust kehakaalu langetamist soodustades. Valkudel on täita väga oluline roll sinu lihaste säilitamisel, mis muutub eriti oluliseks just kaalu langetamise ajal. Lihased on ainevahetuse mõttes väga nõudlikud, seepärast on oluline, et dieedi ajal säiliks iga võimalik gramm sinu lihasmassist. Ja igaühel meist on kehas lihaseid, mida säilitada, omajagu.

Paljud madala kaloraažiga dieedid sunnivad keha minema energia saamiseks lihasmassi kallale, mis omakorda vähendab sinu keha kalorikulu ning aeglustab ainevahetust. Tulemuseks sageli kehakaalu langemise pidurdumine.

Valkude tarbimine kaalu langetamise ajal aitab võidelda isude tekkimise ja ülesöömisega ning kindlustab, et sinu kaotatud kilod püsivad eemal kogu elu.

On oluline, et osa sinu toidust sisaldaks valke. Pelgalt kalorite lugemine ei pruugi sulle tagada alati piisava hulga valkude saamist.

Süsivesikud

Süsivesikuid vajab sinu keha ja aju igapäevaselt, aga nendega seoses on ka suur oht libastuda. Kui kasutad taktikat, et töötab ainult «kalorite lugemine», siis ulatuslik veresuhkrutaseme kõikumine ja sellega kaasnevad isud ning energiapuudus on paratamatud. Lihtsuhkrute pidev tarbimine lennutab sinu insuliinitaseme lakke. Insuliin on hormoon, mis vallandub kõige rohkem just lihtsuhkrurikaste toiduainete tarbimise järel. Kui insuliin on pidevalt kõrge, on sinu kehal raskem keharasva põletada.

Kreemitordid ja kommid ei ole sobilikud kaalu langetamiseks, isegi siis, kui nende kaloraaž mahub sinu päeva normide sisse.

Et sinu hormoonid püsiksid kontrolli all, vali süsivesikud, mis on aeglasema toimega (kiudainerikkad), eelista köögi- ja puuvilju ning jälgi, et neid saadaks toidus alati valgud ja rasvad.

Rasvad

Rasvu on kirutud juba maast ja madalast. Ja tõesti – kui eesmärgiks pelgalt kalorite loendamine, siis on tõesti täiesti loogiline asendada rasvad energeetilises mõttes pigem süsivesikute ja valkudega. Annavad need ju üle kahe korra rohkem energiat. Samas on kvaliteetsete rasvade toidus asendamist süsivesikutega peetud tänapäeva maailma ülekaalulisuse üheks peamiseks põhjustajaks.

Läänemaailmas on saanud tavaks vähendada toitude rasvasisaldust ning kompenseerida see süsivesikute lisamisega.

Siiski pole üllatus, et viimase aja uuringud on leidnud, et piisav rasvade tarbimine aitab tagada tervislike eluviiside jätkusuutlikkuse. Rasvad aitavad aeglustada süsivesikute imendumiskiirust, läbi mille vallandub vähem insuliini. Pole vähem tähtsam ka see, et sinu kõht püsib täis.

Tulemuseks kaalu langetamine ilma piinlemata.

Iga toidukord loeb

Kehal pole vahet, kas sööd hommiku-, lõuna- või õhtusööki. Iga toidukord peab olema paigas nii, et mõjutab sinu hormoone selliselt, et sinu kõht püsib täis. Arvesta, et lohakas hommikusöök mõjutab sinu enesetunnet kogu päeva vältel. Hooletu lõunasöök võib maksta kätte õhtusöögi ajal. Seepärast on iga toidukord arvel.

Iga toidukorra ajal on olulised kolm asja:

paigas peavad olema toidu koguseid;

toit peab olema valmistatud kvaliteetsetest toorainetest;

paigas peavad olema toitainete omavahelised suhted.