Mees mõtiskleb: kuidas lambad liiklusest eemaldada?

Hoiatan ette, et järgnev on ulmelugu asjade käigust, mis võib varsti juhtuda. Idee tuli juba paar aastat tagasi ja nüüd näen, et kui veel kirjutamisega venitan, siis saab see kõik reaalsuseks. Nimetame seda projekti nii: Vabatahtlik Totaalse Nuhkimise Programm, ehk siis lühidalt VTNP.

Jah, ma pole originaalne, sest Suurest Vennast, kes meid kõikjal jälgib, oli juttu juba G. Orwelli raamatus «1984». Aga siin tuleb juttu sellisest Suurest Vennast, mille me iseendale korraldame, et ennast ise korrale kutsuda või isegi «tanki tõmmata», kui soovite.

VTNP keskendub kuritegevuse ennetamisele, õnnetuste ärahoidmisele ja süü või süütuse tõestamisele tagantjärgi.

Kõige aluseks on üks kaamera, mille saab igaüks poest osta ja enda, ratta, auto või tee ääres oleva puu külge näiteks kinnitada – igale poole avalikesse kohtadesse ja enda või enda liikumisvahendi ning ka drooni külge. Võite ette kujutada: nagu auto pardakaamera või siis videovalvekaamera, aga pisikeste nüanssidega: sellel on vaid üks nupp – see aparaat on kas sisse lülitatud või ei ole, st sellega jäädvustatakse või mitte; mingit salvestist seadmes ei salvestata, sest see edastatakse otse reaalajas suurde politsei serverisse – pilve. Saate aru? Kaamera on kas sees või ei ole ja kõigega, mida see näeb, ei tegele enam teie – te ei saa seda kuhugi ülesse riputada, et mingit kuritegu paljastada või lihtsalt ennast sotsiaalmeedias tolaks teha... näiteks.

Niisiis hüüatus «Filmid jah, kuradi nuhk! Kaamera kinni!» ei päde, sest see jõuabki otse politseile ja loetakse võimuesindaja abile – VTNPga liitunule – vastuhakuks. Ja muidugi tolaks saab inimene ennast ikka teha, sest kui ta nuhib iseenda järele ehk siis, kui kaamera on sees iseenda rikkumiste ajal, siis koheldakse teda samasuguse karmusega kui neid, kes sama asjaga jäävad teiste kaamerate ette. Selle vastu on vaid üks rohi – ON/OFF. Kuid alati võib kuskil olla kaamera, kus on vajutatud ON-nuppu...

Iga kaamera kaudu liigub filmitu suurde serverisse, kus sellega tegeleb... Ei, ei, inimesed siin veel ei sekku, sest kogu selle kõrgekvaliteedilise video maht on väga suur ning sisaldab enamasti seda, mida vaja ei ole, st pilti sellest, kuidas kõik on korras ja korrarikkumisi pole. Sellega tegeleb tehisintellekt, kes vaatab kõik salvestised läbi ja alles jäetakse vaid need lõigud, kus on n-ö olukord ja kustutab need, kus pole midagi.