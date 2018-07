Testi oma suhet: 7 küsimust, mis tuleb uuele partnerile esitada

Eksperdid jagavad portaalis Women’s Health soovitusi, mida peaks enne kokku kolimist oma elukaaslase kohta teadma. Leia sobiv hetk ja uuri, milline inimene ta tegelikult on.

Kuidas sa oma vaba aega veedad?

Imelihtne küsimus, mis annab eesolevast elust hästi aimu. Kui talle meeldib nädalavahetusel poole lõunani magada ja varakult õlut libistama hakata, kuid sina eelistad smuutit juua ja sporti teha, siis võid juba eeldada, et te väga hästi kokku ei sobi.

Kas sulle meeldib palju omapäi olla?

See aitab selgeks teha, kui palju tähelepanu te vajate ja kas see vajadus ka kattub. Suhteterapeut Brandy Engleri selgitusel näitab lähedusvajadus, kui kaua sa suudad kellegagi koos olla, enne kui närvisüsteem annab märku ülekoormusest ning kui kaua suudad kallimast lahus olla, enne kui närvisüsteem annab märku paanikast. Mõned inimesed ongi oma loomult iseseisvamad ja tahavad kallimaga vaid paar korda nädalas koos olla. Mõni teine eelistab aga iga hetke oma teise poolega koos veeta. «Inimesed, kes kalduvad kumbagi äärmusesse, ei sobi hästi kokku,» nendib dr Engler. «Nad põhjustavad teineteisele väga palju stressi.» Kui tahad teada, kui hästi teie ootused suhtest omavahel klapivad, tee kindlaks, kui palju aega te tahate koos veeta, millised on teie ootused füüsilisele lähedusele ning mida te partnerilt saada tahate.

Mis on kõige huvitavam asi, mis sa viimasel ajal lugenud oled?

See küsimus annab hästi aimu tema intellektist. Kui sinu jaoks on oluline lai silmaring ja tahad oma elukaaslasega palju vestelda, on see kindlasti oluline punkt, mis vajab suhte alguses eraldi tähelepanu. Armudes tundub partner igatpidi ideaalne, kuid aja jooksul hakkab tema vaimne võimekus selgemini silma ja võib-olla ka rohkem häirima.

Kas sa oled usklik?

Terapeut Rebecca Hendrixi sõnul ei pea partnerid tingimata samu usulisi veendumusi jagama, kuid need näitavad väga hästi, millised on kallima väärtused ja põhimõtted. Tema usk või selle puudumine annavad aimu, kuidas ta soovib lapsi kasvatada ja millised ootused tal sinule on.

Mis on kõige ekstreemsem asi, mis sa voodis oled teinud?

Seda võib olla raske jutuks võtta, aga sobival momendil tuleks uurida, millised on partneri seksuaalsed eelistused. Kui tema otsib väga teravaid elamusi, aga sina oled üdini vanilla, tekib varem või hiljem seksuaalsoovide konflikt, mis võib põhjustada suhtes palju rahulolematust. Väga erinevate soovide korral ei ole tõenäoline, et sellest kujuneb püsisuhe.

Mida sa teed ootamatult süllelangenud varandusega?

Praegu on teie rahakotid eraldi, kuid leivad ühte kappi pannes on majanduslik mõtlemine kriitilise tähtsusega punkt, mis tuleb samuti omavahel varakult läbi arutada. Hendrixi selgitusel on tihti peale suhtes üks rohkem säästja ja teine laristaja, kuid oluline on teha kompromisse. Raha on väga sagedane tüliallikas paljudes suhetes. Tee kohe selgeks, kui palju teie vaated erinevad.

Kas ma saan sinu peale kindel olla?

Oletame, et pead õhtul kauem tööl olema ja sul tuleb oma partnerilt mingit teenet paluda. Näiteks tuleb tal sinu pakk ära tuua. Kas ta on nõus seda tegema? Teod räägivad rohkem kui sõnad – kas ta ka reaalselt teeb seda, mida on lubanud? Kokku kolides tuleb jagada kodutöid ja igapäevaste kohustuste koormat. Hea oleks, kui saad varakult selgust, millisel määral ta on valmis panustama.