Naine kurdab: tahan tööle tagasi, aga mees ei luba

«Ma ei tahagi minna täistööajaga, lepin ka osalisega, et lihtsalt leida endale mingit tegevust, enesetoestust ja vaheldust. Oleme mehega pidanud juba kaks lahingut sellel teemal. Tülid lõppevad ikka teineteise süüdistamisega ja kumbki ei tagane oma arvamusest.»

Vastab koolipsühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari:

«Üsna arusaadav soov, et tahate tööle pärast kaht aastat kodus olemist. Nii lühikese kirja põhjal on raske öelda, miks mees nii väga selle vastu on, et tööle tahate. Kas mees on ise olnud mõne nädalavahetuse lapsega ja teie olete käinud sõbrannadega kuskil kaugemal puhkamas? Sel juhul on tal ehk ettekujutus, mida te kodus teete ja kuidas end tunnete. Kui ei, siis on tal ehk raske ette kujutada, mis teile seal ei meeldi. Muudkui laiskle ja naudi vaba aega.

Võib-olla teie mees arvab, et tõeline isa ja abikaasa peabki oma naisele koduperenaise staatust võimaldama ja et see on lapsele parim. Võib olla, et ongi parim, kuid vaid siis, kui ema ka õnnelik on seal kodus. Kui ema tahab tööle ja ei saa minna, siis on stress ja rahulolematus kerged tulema ja sageli saab laps selle pahameele tõttu karistada rohkem kui vaja ja mõistlik. Seega ei pruugi see olla lapsele parim variant. Kui proovite oma abikaasale seda rahulikult selgitada ja kuulate teda aktiivselt, selgub ehk ka see, miks ta ei taha, et tööle lähete. Teie aga kirjeldage, mida tunnete seal kodus. Miks te ikkagi tööle tahate?