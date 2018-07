Kuidas teenida raha ja põõnutada samal ajal?

Interneris madratseid müüv firma Simba ja ülesannete allhanke platvorm Airtasker otsivad unikaalse meeskonnaga liitumiseks kolme kandidaati, et jälgida nende uneharjumusi ühe kuu jooksul läbi viidavas magamisharjumuste uuringus, kirjutas Travel and Leisure.

Kandidaatide töötasu on 600€, ning töövahenditeks antakse kaasa ka madrats ja spordikell. Osalejatel palutakse kanda spordikella, et mõõta nende päevast aktiivsust ja seejärel uuritakse, kuidas mõjutab see nende magamisharjumusi. Tööandjad hoiavad silma peal osalejate aktiivsusel, et saada teada, kuidas ja kas muutub kuu ajaga nende unerütm.