Lihtne trikk, mis ei lase prillidel palava ilmaga alla vajuda

Silmameigi aluskreem on tehtud selleks, et lauvärv ja lainer ilusti paigal püsiks ning päeva jooksul laiali ei läheks. See matistab nahapinda ja teeb selle kergelt haarduvaks, mistõttu püsivad ka prillid paremini paigal.

Eriti rõõmustav on meigialuskreemi juures see, et seda võib kasutada nii meigi all kui peal. Samuti jääb see nähtamatuks palja naha peal. Proovi ära!