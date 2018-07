Suvised lapsepõlvemaitsed kaheksakümnendatest: kas leivasupp ja hakklihakaste on tänagi hitid?

Kaks aastat koos abikaasaga Pakistanis, nüüd aga Rootsis elav Minni (28), kes valmistab igapäevaselt erinevaid, nii oma kodumaalt Eestist kui abikaasa kodumaa köögist pärit roogi, meenutab oma lapsepõlvemaitseid suure heldimusega. Ühte oma lapsepõlvelemmikut, mannakreemi, teeb naine ka täna ning sellest on vaimustuses ka tema pakistanlasest abikaasa. «Tõesti, mannavaht on hea ja lihtne magustoit, mis pole minu silmis kaotanud oma sarmi ka täna,» lausub ta ja lisab, et veel hindab ta kõrgelt «vanaaegset», ent kodust keedukartulit hakklihakastmega. «Tõsi, igapäevaselt ma neid just ei valmista – pigem tekib pikem vahe sisse, aga seda suurem on maitseelamus ja nauding, kui olen mõnda neist taas valmistanud,» teab Minni.