Saladus paljastatud: mida Trump kuninganna Elizabethist tegelikult arvab?

Aga vastupidi? Mida arvab kuninganna Trumpist? «Ma ei saa tema eest rääkida, aga ma võin öelda, et mulle ta meeldis, seega see tavaliselt aitab. Ta meeldis mulle väga.»

Pealtvaatajad olid aga ka spekuleerinud, mis võisid olla liidrite omavahelised eraviisilised tervitussõnad. Tuleb välja, et ei olnudki seal midagi väga skandaalset, samas on raske ette kujutada, et alati väljapeetud Elizabeth II provokatsioonidele ka alluks.