Festivalisõber, pane tähele: see väike pisiasi tagab, et sa ei kahjusta oma tervist

Pikaajaline müra käes viibimine on inimese kõrvadele kahjulik. On individuaalne, kui suurt müra kellegi kõrvad kannatavad, kuid üldiseks taluvuspiiriks peetakse 125 detsibelli. Umbes selline on müratase ka rokk-kontserdil kõlari läheduses seistes. Ohutuks peetakse kõrvadele alla 75-detsibellilist heli, kusjuures tavaline kõne on umbes 65-detsibelli.

Seevastu võrdluseks võib juba üle 85-detsibelliline heli põhjustada kuulmiskahjustuse, sõltuvalt sellest, kui kaua mürarikkas keskkonnas viibitakse. Seega on kolme-nelja-tunnine rokk-kontsert kõrvadele suureks koormuseks.

On üsna tavaline, et ööklubist või rokk-kontserdilt lahkudes võivad kõrvad viliseda, kohiseda või kumiseda. Seda nimetatakse tinnituseks ja tegemist on subjektiivselt kuuldava heliga, mis tähendab, et tegelikku heli põhjustajat ei ole.