Oma last päästma tõtanud naine uppus tuhande rannalise ja vetelpäästjate silme all

Kõrvalseisja aitas lapse veest välja ja tema tervisega on kõik korras. Elu kaotas aga lapse ema, kelle surnukeha leiti Vetokannase rannast pärast tunniajast otsingut, edastab yle.fi .

Päästeameti esialgse hinnangu põhjal läks naine vette oma last päästma, aga sattus siis ise raskustesse. «Ema märkas olukorda ja läks oma last päästma, sai lapse veest välja ja andis ta kellelegi üle, aga siis uppus ise ära,» ütles päästja Ari Koivu.

Politsei andmetel lipsasid ema ja laps vee alla, aga kõrvalseisjal õnnestus laps ema käest kätte saada. Politsei algatas uurimise, et naise surma põhjus kindlaks teha.

Vetokannas on avalik ujumiskoht hüppelaua ja vetelpäästjatega, mõnes kohas ulatub vee sügavus mitme meetrini. Ajal, kui pereema uppus, oli rannas Koivu kinnitusel umbes tuhat rannalist.

Statistika näitab, et juulis on Soomes uppumissurmade arv tõusnud. Jõgedesse ja järvedesse on sel kuul jätnud oma elu juba 13 inimest.