VIDEO: Moeloojad Mia ja Leela: «Ei pea feikima, ole selline nagu sa oled!»

«Kui on ikka suured rinnad, siis võiks sinna peale ka rohkem kangast panna,» naerab Mia. «Ega midagi muud ei olegi vaja teha. Asi peab olema paras. Tegelikult pole probleemi ja iga kehakujuga naine on kaunis, kui lõiked figuuriga arvestavad.»

Moeloojad on täheldanud, et paljud ei raatsi end sugugi kinni katta, üha enam investeeritakse kurvidesse ja soovitakse isegi nabani dekolteesid. Ja ega naiselik edevus polegi mingi patt. Ühelt poolt muudab bikiinifitnessi propageerimine paljastamise justkui uueks normaalsuseks, teisalt levib intellektuaalsem stiil, kus naised üldse keelduvad liialt figuuri rõhutavatest rõivastest.

«Kui on suurem rind, tasub rõhutada vöökohta,» soovitab Leela. «Joonistada oma kurvid välja.»

«Oleneb tegelikult büstist ka. Osale meeldib seda sügava V-kaelusega esile tõsta, aga osale sobib paremini paatkaelus, et ei jääks näha rindade vaheline joon,» täiendab Mia. «Me läheneme inimestele hästi individuaalselt, isegi kahele lopsaka büstiga naisele võivad sobida täiesti erinevad lõiked.»

Mida aga teha siis, kui loodus pole ülearu helde olnud ja peab väiksema büstiga leppima? Moeloojate sõnul pole see mingi mure – loomulikkus on moes ning isegi superstaarid punasel vaibal eksponeerivad südamerahus just nii paljut, kui kellelegi on antud.

«Ega siin mulle endale ka ei ole ülearu palju antud,» naerab Leela. «Naturaalsus ka väga moodne ja tervitatav. Suvel pole vaja rinnahoidjat kandagi.»

«Väiksema rinnaga saab kõike kanda, see ei piira midagi,» teab Mia. «Ja kui on soovi, siis tänapäeval on olemas igasuguseid rinnahoidjaid, millega saab büsti endale ka üheks päevaks luua. Aga miks see rind üldse peab nii suur olema? Ei pea feikima, kui sul ei ole – ole selline, nagu sa oled!»

Mia&Leela ei lähtu trendist vaid heast tujust - kuid moekaim kollane kleit on neil täiesti kogemata valikus. FOTO: Tairo Lutter

Naiselik, lapselik, rõõmus ja trendivaba

Samamoodi nagu ahistavatele kehakuvanditele vilistavad Mia ja Leela ka trendile.

«Moetööstus üldiselt läheb väga trendi järgi ja moetoonide rada,» selgitab Mia. «Kui näiteks moes on lilla, on kõik poed seda täis, aga kui sulle see üldse ei sobi? Meie ei disaini trendide järgi, pigem teeme vastavalt sellele, mida inimesed päriselt soovivad kanda. Me saame hästi palju inspiratsiooni siin otse klientidega suhtlemisest.» Nii ongi rõiva kandja ise osaline loomisprotsessis ning disainerid peavad seda väga positiivseks – sünnib palju ainulaadseid asju.

Diivalik disain kergel kujul. FOTO: Tairo Lutter

«Kõige mõnusam on see hästi vahetu suhtlemine klientidega, me oleme enamasti ise ka siin stuudios kohal,» selgitab Mia siira õhinaga. «Me ei tööta nii, et teeme kollektsioonid ette ja hakkame otsast müüma. Iga nädal tuleb umbes kümme uut kleiti ja kogu protsess kulgeb hästi loomulikult, kandjatega koostöös.» Nii disainerite kui kandjate jaoks on väga oluline, et kõik valmiks siinsamas Eestis. See tähendab ka, et töötajad saavad tänuväärset tasu ja hinnad ei saa olla skaalas, mis vastaks lapstööjõudu kasutavale masstootmisele. «Aga see tunne, kuidas asjad valmivad, jääb riietele sisse – need on ju sulle nii lähedal,» teab Mia, miks on tähtis ka õmblejad õnnelikena hoida. «Ei saa võrrelda meie nahasõbralikku ausa kaubanduse T-särki üliodava T-särgiga kusagilt kiirmoeketist. Kolmandas Maailmas tootmata ja lapstööjõudu kasutamata nii odavat asja teha ei ole lihtsalt võimalik!»

Oma stiili kirjeldades on tähtsaim märksõna rõõm – elurõõm on see, mis neid moelooja ameti juures köidab, ja esimene, mis rõivastesse sisse õmmeldakse. «Meie stiil on naiselik – me ei moonuta naiselikku siluetti. Aga on ka kreisisid asju, lapsikuid printe, huumorit, tütarlapselikkust, minimalismi,» loetleb Leela. «Peamine, et inimene tunneks ennast hästi, et rõivad teeksid ta tuju heaks ja paneksid särama. Iga kleit saab tillukese tüki meie endi rõõmsast olekust kaasa.»